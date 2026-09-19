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Зі Львова вирушила нова партія допомоги для наших захисників

admin

Львів передав чергову партію допомоги для наших захисників.

Інформацію підтвердили депутати Львівської міської ради.

Сьогодні передали:

🔹Matrice 4T – 10 шт
🔹навігаційні модулі – 20 шт
🔹радіостанції Motorola – 30 шт
🔹пульти керування – 20 шт
🔹корпуси корисного навантаження – 320 шт
🔹паяльні станції – 25 шт
🔹радіомодулі – 2 шт
🔹передавачі – 13 шт
🔹генератори – 10 шт
🔹Starlink – 15 шт
🔹зарядні станції – 10 шт

Передали на 5 військових частин загальною сумою 5,73 млн грн.






Нагадаємо, закупівлі здійснені за кошти громади Львова в рамках загальноміської програми підтримки військових.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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