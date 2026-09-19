У Львові встановили меморіальну дошку на будинку, де мешкав Володимир Івасюк

18 вересня у Львові відкрили пам’ятну таблицю Володимиру Івасюку.

Таблицю встановили на фасаді будинку на вулиці Костя Левицького, 106. Саме в цьому помешканні митець жив і працював.

На дошці розмістили портрет Івасюка та стислу довідку про його життя і творчість. На відкритті були представники міської влади й сестра композитора, Галина Івасюк‑Криса.

«Для нас важливо відновлювати не лише будівлі й інфраструктуру, а й історичні сенси міста. На цьому будинку бракувало таблиці, яка пояснювала б: тут мешкав Володимир Івасюк», — сказав голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

Він підкреслив, що пам’ять про Івасюка має вагу в боротьбі за українську ідентичність і культуру.

Сестра композитора подякувала за вшанування пам’яті Івасюка та зроблений крок до збереження історії.

«Мене зворушує, що місто вирішило нагадати: Івасюк жив тут і звідси його проводжали. Коли кожен внесок підсилює нашу літературу й мистецтво, це зміцнює націю», — сказала Галина Івасюк‑Криса.

Володимир Івасюк (1949–1979) вважається одним із засновників української естрадної музики. Він автор понад сотні пісень і 53 інструментальних творів.

До найвідоміших його композицій належать «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас» та «Балада про мальви».

У 1972 році Івасюк переїхав до Львова. Тут він навчався, створював музику і виступав у різних залах міста.

18 травня 1979 року його тіло виявили в Брюховицькому лісі біля Львова.