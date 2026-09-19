У Львові встановили меморіальну дошку на будинку, де мешкав Володимир Івасюк

18 вересня у Львові відкрили пам’ятну таблицю Володимиру Івасюку.
Таблицю встановили на фасаді будинку на вулиці Костя Левицького, 106. Саме в цьому помешканні митець жив і працював.
На дошці розмістили портрет Івасюка та стислу довідку про його життя і творчість. На відкритті були представники міської влади й сестра композитора, Галина Івасюк‑Криса.
«Для нас важливо відновлювати не лише будівлі й інфраструктуру, а й історичні сенси міста. На цьому будинку бракувало таблиці, яка пояснювала б: тут мешкав Володимир Івасюк», — сказав голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.
Він підкреслив, що пам’ять про Івасюка має вагу в боротьбі за українську ідентичність і культуру.
Сестра композитора подякувала за вшанування пам’яті Івасюка та зроблений крок до збереження історії.
«Мене зворушує, що місто вирішило нагадати: Івасюк жив тут і звідси його проводжали. Коли кожен внесок підсилює нашу літературу й мистецтво, це зміцнює націю», — сказала Галина Івасюк‑Криса.
Володимир Івасюк (1949–1979) вважається одним із засновників української естрадної музики. Він автор понад сотні пісень і 53 інструментальних творів.
До найвідоміших його композицій належать «Червона рута», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас» та «Балада про мальви».
У 1972 році Івасюк переїхав до Львова. Тут він навчався, створював музику і виступав у різних залах міста.
18 травня 1979 року його тіло виявили в Брюховицькому лісі біля Львова.
Створено за матеріалами: 032.ua