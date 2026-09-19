Львівський трамвай прикрасили дитячими малюнками

19 вересня львівський громадський транспорт долучиться до святкування для дошкільнят. Водії трамваїв вийдуть у яскравих костюмах казкових персонажів, щоб створити святкову атмосферу та наголосити на важливості дошкільної освіти.

Особливу увагу приверне трамвай маршруту №1. Його спеціально розмалювали вихованці львівських закладів дошкільної освіти.

У той же день у місті відбудеться великий фестиваль дошкілля «Грай. Мрій. Твори». Захід проходить у межах Року дошкілля і збиратиме дітей, батьків, педагогів та всіх охочих. Участь у заході і відвідування активностей — безкоштовні.

Фестиваль стартує об 11:00 святковою ходою казкових героїв. Вихованці садочків, батьки та педагоги пройдуть у костюмах від входу в парк із вулиці Самчука. Ходу супроводжуватиме оркестр. Збір учасників запланований на 10:30.

Об 11:30 на головній сцені відбудеться урочисте відкриття та концерт за участі вихованців закладів дошкільної і позашкільної освіти.

З 12:00 до 17:00 у парку працюватимуть сім тематичних локацій. Для дітей і батьків підготували різноманітні активності, ігри та творчі заняття.

У Львові дошкільнята організували творчий проєкт: вони власноруч розмалювали один із міських трамваїв. Приблизно 50 дітей із шести садочків прикрасили його яскравими малюнками. Містяни побачать їхній результат уже цієї суботи, 19 вересня, коли трамвай вийде на маршрут №1.

До акції долучилися вихованці садочків №131, №3, №18, №93, №129 та №125. У процесі малювання брали участь також батьки. Загалом у проєкті взяли участь близько 50 дітей.

Перед початком роботи дітям пояснили, що саме буде робитися, які малюнки з’являться на трамваї, і що після цього він курсуватиме містом. Окрім малюнків безпосередньо на вагоні, дошкільнята створили роботи на аркушах формату А4 і прикріпили їх усередині трамвая.

Наталія Клочко, завідувачка сектору дошкільної освіти Львова, зазначила, що акція радувала і дітей, і дорослих. Вона додала, що вражень було багато. За її словами, малюки ще довго розповідатимуть про цей день рідним і друзям. Педагоги навіть запропонували організувати екскурсію до трамвайного депо для маленьких учасників.

Василина Якимів, вихователька-методистка садочка №93, розповіла, що діти брали участь у розфарбовуванні трамвая не лише ззовні. Вона зазначила, що діти дуже задоволені і вважають цей проєкт пам’яткою на все життя. Педагоги провели бесіди з малюками, пояснивши, навіщо роблять цю акцію. Діти також робили звичайні малюнки на аркушах А4, які приклеїли всередині вагона. Сьогодні вони з гордістю показують свої роботи і говорять: «А це я малював». Якимів додала, що діти надзвичайно задоволені, а ідея виявилася дуже вдалою.