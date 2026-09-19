Автобус №17 у Львові подовжує маршрут — що зміниться для пасажирів

Із понеділка, 21 вересня, автобуси №17 у Львові курсуватимуть за продовженою схемою руху.

“На маршруті облаштують додаткову зупинку на вул. Данила Апостола — навпроти будинку №14-Б, поблизу «Галицької свіжини»”, – повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Маршрут автобуса №17 пролягатиме від вул. Данила Апостола з подальшим рухом через вул. Генерала В. Курмановича, Рудненську, Широку та Суботівську. Далі маршрут пройде вулицями Іванни Блажкевич, П. Калнишевського та Повітряною.

Автобус продовжить рух Левандівською, Т. Шевченка, Городоцькою, просп. В. Чорновола, Варшавською і Замарстинівською. Закінчиться ділянка на вул. Гетьмана І. Мазепи.

У районі вул. І. Миколайчука транспорт курсуватиме через вул. В. Щурата, вул. Віри, Надії, Любові та вул. Пилипа Орлика. Після цього автобус повертатиметься за зворотною схемою до вул. Данила Апостола.

Маршрут обслуговує ТОВ «Фіакр-Львів». У робочі дні на лінію виходять 10 автобусів.

Актуальний розклад руху громадського транспорту доступний на сайті lviv.rozklad.in.ua.

Загалом у Львові працює 55 автобусних маршрутів. Щодня на лінію виходить понад 500 одиниць громадського транспорту. Понад 80% міського транспорту є повністю доступними для маломобільних людей.