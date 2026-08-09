Журналістка Соня Кошкіна завітала до Zenyk Art Gallery

Українська журналістка Соня Кошкіна побувала у Zenyk Art Gallery в Львові й поділилася враженнями від відвідування.

Про це вона написала у власних соцмережах.

«Якщо ви ще чомусь, з якоїсь незрозумілої причини, не були у Zenyk Art Gallery в Львові — я вам навіть трохи заздрю.

Бо на вас чекає справжнє відкриття. Стільки емоцій одразу.

Світло, радість і неабияке захоплення.

Ця галерея — не просто європейського рівня. Вона світового масштабу.

Кажу без жодного перебільшення.

Відтоді, як галерея відкрилася, стараюся не пропускати жодної тутешньої виставки.

Зараз тут триває експозиція «Наші». Йдеться про наїв, арт брют та примітивізм.

Провела чудовий яскравий вечір разом із дорогими Максимом Козицьким та Наталією Матолінець.

























Наповнююся натхненням, емоціями, красою.

Щаслива!» — написала журналістка.