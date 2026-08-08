На Львівщині під час відпустки пішов з життя військовослужбовець

Україна втратила ще одного захисника — до Небесного Легіону відійшов воїн Іван Харачак.

Мужчина проходив службу на посаді старшого механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки шляхо-відновлювального батальйону військової частини Т0110.

За інформацією Шептицької міської ради, Іван Харачак пішов з життя 6 серпня в селі Бірки Львівської області, перебуваючи на той момент у відпустці.

Прощання з Героєм відбудеться у понеділок, 10 серпня. Парастас та чин похорону розпочнуться о 13:00 у церкві святого Володимира. Місцем поховання Воїна стане Алея Героїв на Бендюзькому кладовищі.

Пам’ять про захисників, які заплатили найвищу ціну за свободу та незалежність держави, залишається нашим спільним обов’язком. Світла пам’ять Герою, вічна слава.