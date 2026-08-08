На Львівщині авто злетіло з дороги та опинилося в кущах

На Львівщині за минулу добу знову зафіксували цілу серію дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.
За словами правоохоронців, сталося 12 аварій. Внаслідок них травмувалися 13 осіб, а двоє людей загинули на місці.
Серед учасників пригод — пішоходи, мотоциклісти, самокатисти та водії автомобілів. Аварії торкнулися представників усіх категорій учасників руху.
Поліція встановила, що одну зі смертельних ДТП спричинив водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил дорожнього руху.
Спека негативно впливає на стан водіїв — вона провокує швидку втому, сонливість і знижує концентрацію уваги. У поєднанні з порушеннями ПДР це може призвести до трагічних наслідків, зазначають у поліції.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua