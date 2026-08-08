На Львівщині авто злетіло з дороги та опинилося в кущах

На Львівщині за минулу добу знову зафіксували цілу серію дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

За словами правоохоронців, сталося 12 аварій. Внаслідок них травмувалися 13 осіб, а двоє людей загинули на місці.

Серед учасників пригод — пішоходи, мотоциклісти, самокатисти та водії автомобілів. Аварії торкнулися представників усіх категорій учасників руху.

Поліція встановила, що одну зі смертельних ДТП спричинив водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці наголошують на важливості дотримання правил дорожнього руху.

Спека негативно впливає на стан водіїв — вона провокує швидку втому, сонливість і знижує концентрацію уваги. У поєднанні з порушеннями ПДР це може призвести до трагічних наслідків, зазначають у поліції.