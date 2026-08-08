Скупчення транспорту на кордоні України з Польщею у Львівській області

На кордоні з Польщею у Львівській області водії знову застрягли в чергах. Найбільше авто скупчилося на виїзд з України.

Ось як зараз виглядає ситуація на пунктах пропуску:

«Рава-Руська» – тут очікують близько 25 автомобілів;

«Краківець» – черга сягнула приблизно 90 машин та 13 автобусів;

«Шегині» – зібралося близько 55 автомобілів.

Затори виникли і на в’їзд в Україну. У «Краківці» скупчилося орієнтовно 60 автомобілів. У «Шегинях» – близько 30.

Водночас деякі пункти пропуску залишаються практично вільними. Йдеться про «Угринів», «Смільницю» та «Нижанковичі» – там можна перетнути кордон без тривалого очікування.

Прикордонники радять водіям обирати саме ці менш завантажені напрямки. Також варто планувати поїздку на ранні ранкові чи пізні вечірні години – це допоможе уникнути довгого стояння в черзі. Стежити за актуальною ситуацією на кордоні можна через Facebook-сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону.