Жінку із Стрийського району визнано винною та засуджено до 6 років позбавлення волі

Стрийська окружна прокуратура довела в суді вину 31-річної мешканки району, яка займалася незаконним обігом заборонених речовин.

Жінку засудили до шести років ув’язнення з конфіскацією майна.







У червні та липні минулого року жінка двічі продала заборонену психотропну речовину PVP. Передавала «товар» безпосередньо з вікна свого будинку в одному із сіл Стрийського району.

За кожну дозу вона отримувала по 2 000 гривень готівкою.

Під час обшуку правоохоронці знайшли в її квартирі екстракт канабісу, який жінка придбала і зберігала для власного вживання.

Раніше вона вже мала судимість за незаконне придбання й зберігання наркотиків. У 2024 році суд присудив їй штраф у розмірі 42 500 грн, який досі не було сплачено.

Їй інкримінують незаконне придбання та зберігання з метою збуту, повторний незаконний збут психотропної речовини, а також незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту, скоєне протягом року після попереднього засудження (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).

Поки вирок не набрав законної сили, засуджена перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування проводилося слідчим відділом Стрийського районного управління поліції у Львівській області.

Вирок вступить у законну силу після закінчення терміну апеляційного оскарження.