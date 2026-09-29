На Львівщині викрили махінації з коштами на ремонт санаторію

Прокуратура Яворівського округу направила до суду обвинувальний акт проти ще одного підрядника, який привласнив кошти під час ремонту санаторію на Львівщині.

Розслідування встановило: у вересні 2022 року в. о. директора санаторно-курортного лікувального центру уклав кілька договорів з підрядною компанією на ремонт корпусів для внутрішньо переміщених осіб.

Оскільки керівники підрядної фірми змінювалися, договори підписували різні особи. Проте схема залишалася незмінною — у документах завищували обсяг та вартість виконаних робіт.







Першими підозру оголосили в. о. директора санаторію і одному з підрядників ще в липні минулого року. Їм закидають привласнення бюджетних коштів на суму близько 1,3 млн грн і службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 КК України). Відповідні справи вже розглядаються в суді.

У березні 2023 року підозри отримали ще два керівники підрядного підприємства — колишній та чинний директори. Вони завдали збитків державі на майже 1,2 млн грн і близько 1,7 млн грн відповідно. Обидва чоловіки після цього почали уникати слідства.

Колишнього директора затримали. Розслідування стосовно нього завершили і передали обвинувальний акт до суду.

Натомість чинний директор компанії й далі переховується від правоохоронців.

Обвинувачують ексочільника підприємства у розкраданні майже 1,2 млн грн бюджетних коштів та службовому підробленні документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування проводить Яворівський районний відділ поліції ГУ Нацполіції у Львівській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа залишається невинною, доки її винність не встановить судовий вирок.