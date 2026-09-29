У Львівській області очікуються заморозки в кінці вересня та на початку жовтня
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У Львівській області очікуються заморозки в кінці вересня та на початку жовтня

Марко Лук'яненко

У Львівській області наприкінці вересня і на початку жовтня очікують зниження температури до заморозків в нічні та ранкові години. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

За їхніми прогнозами, у період з 30 вересня до 4 жовтня можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі з температурою від 0 до -2° у деяких місцях області.

Місцевим жителям радять врахувати цей прогноз під час планування поїздок і робіт на вулиці. Також варто подбати про захист рослин і майна від негативного впливу низьких температур.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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