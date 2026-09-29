На Львівщині судитимуть ще одного підрядника у справі ремонту санаторію

Яворівська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього директора підрядної компанії, яку звинувачують у привласненні бюджетних коштів під час ремонту санаторію на Львівщині.

Слідство встановило, що у вересні 2022 року тимчасовий виконувач обов’язків директора санаторно-курортного лікувального центру уклав кілька договорів із підрядником на ремонт корпусів, де планували розмістити внутрішньо переміщених осіб. Упродовж процесу керівники фірми змінювалися, тож три угоди підписували різні особи. Проте, за даними слідства, схема залишалась незмінною: у актах виконаних робіт та довідках навмисно завищували обсяги і вартість.

Перші підозри висунули тимчасовому керівнику санаторію та одному з підрядників вже у липні минулого року. Їх звинувачують у привласненні майже 1,3 млн грн бюджетних коштів і службовому підробленні документів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Судовий процес у цій справі триває.

У березні нинішнього року підозри отримали ще двоє очільників тієї самої підрядної компанії — колишній і чинний директори. За версією слідства, перший завдав збитків на майже 1,2 млн грн, другий — близько 1,7 млн грн. Після оголошення підозр чоловіки почали уникати правоохоронців. Колишнього директора вже затримали, а нинішній і досі перебуває у розшуку.

Ексдиректору підрядної фірми інкримінують привласнення близько 1,2 млн грн бюджетних коштів та службове підроблення документів за відповідними статтями Кримінального кодексу. Досудове розслідування провів Яворівський районний відділ поліції Львівщини.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, підозрюваний вважається невинним до того часу, поки його вина не буде доведена в судовому порядку та встановлена обвинувальним вироком.