На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 500 доларів за ділянку під автостоянку

На Львівщині посадовця міської ради затримали після отримання хабара у 500 доларів за земельне питання.

Правоохоронці Львівщини викрили 42-річного керівника відділу виконавчого комітету однієї з міських рад Львівського району. Він вимагав 500 доларів за сприяння у передачі земельної ділянки в оренду. Про це повідомили у прокуратурі Львівської області.

Йдеться про комунальну земельну ділянку площею 2 гектари. Чоловік, який хотів взяти цю землю в оренду для розвитку бізнесу, а саме облаштування автостоянки, звернувся до правоохоронців.

За даними слідства, посадовець запропонував за 500 доларів вплинути на рішення службових осіб міськради, які відповідали за передачу землі в оренду.

Після отримання хабара посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

«За свою “допомогу” 42-річний посадовець оцінив суму у 500 доларів США», — повідомили у прокуратурі Львівської області.

Під процесуальним керівництвом Пустомитівської окружної прокуратури чоловікові оголосили підозру у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадової особи місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

У прокуратурі зазначають, що це не перше кримінальне провадження щодо цього посадовця. Він вже перебуває під судом у двох інших справах, які Франківська окружна прокуратура Львова направила до суду.

Обвинувачення стосуються правопорушень, скоєних у 2020 та 2022 роках — несанкціоновані дії з інформацією та зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги.

Новий розгляд справи ведуть слідчі ВП №2 Львівського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.