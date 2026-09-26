У Львові у житловому мікрорайоні спілкуються російською мовою
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У Львові у житловому мікрорайоні спілкуються російською мовою

Марко Лук'яненко

У одному зі спальних районів Львова все частіше чути розмови російською мовою.

Про це у Facebook розповіла Наталія Ярема.

Вона зазначила: «Пішла на “Іскру” по гриби, але незабаром почала думати, що замість Сихова опинилася в якомусь місті Кострома у Москві. Російська мова звучить на кожному кроці».

Під час розмови Наталія запитала місцеву мешканку:

– Хто тут ходить? Можливо, москалі?

Бабуся відповіла:

– То не москалі.

Наталія не погодилася:

– А хто ж тоді? Для мене це саме москалі. Після стількох років можна було б уже перейти на українську, адже говорити мовою окупанта – це і є бути москалем.

Вона також поділилася світлиною з базару, що підтверджує її слова.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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