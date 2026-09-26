У Львові у житловому мікрорайоні спілкуються російською мовою

У одному зі спальних районів Львова все частіше чути розмови російською мовою.
Про це у Facebook розповіла Наталія Ярема.
Вона зазначила: «Пішла на “Іскру” по гриби, але незабаром почала думати, що замість Сихова опинилася в якомусь місті Кострома у Москві. Російська мова звучить на кожному кроці».
Під час розмови Наталія запитала місцеву мешканку:
– Хто тут ходить? Можливо, москалі?
Бабуся відповіла:
– То не москалі.
Наталія не погодилася:
– А хто ж тоді? Для мене це саме москалі. Після стількох років можна було б уже перейти на українську, адже говорити мовою окупанта – це і є бути москалем.
Вона також поділилася світлиною з базару, що підтверджує її слова.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua