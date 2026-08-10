Заявки на премію імені Степана Бандери приймають до 31 серпня

Львівська обласна рада розпочала прийом заявок на здобуття премії імені Героя України Степана Бандери. Кандидатів висувати можуть громадські, політичні та наукові організації. Термін подання документів триває до 31 серпня.

Ця нагорода відзначає людей та інституції, чия діяльність сприяє утвердженню української державності. Йдеться також про розвиток громадянського суспільства та реалізацію важливих суспільно-політичних ініціатив. Окрему увагу приділяють розбудові наукової думки у сфері державотворення.

У цьому році переможців обиратимуть за трьома напрямами:

громадська діяльність;

політична діяльність;

науково-навчальна діяльність.

Кожен переможець отримає грошову винагороду в розмірі 40 000 гривень. Для участі у конкурсі потрібно подати щонайменше три письмові рекомендації. Їх мають надати авторитетні представники громадськості, політичної або наукової спільноти.

Документи приймають особисто у постійній комісії Львівської обласної ради з питань освіти, науки та інновацій. Адреса: м. Львів, пл. Парубія, 1, каб. 318. Також можна надіслати заявку електронною поштою на адресу info@lvivoblrada.gov.ua.

Обласну премію імені Героя України Степана Бандери засновали ще у 2012 році. Львівська обласна рада запрошує організації долучатися до конкурсу. Номінувати варто тих, хто своїми здобутками робить помітний внесок у розбудову української держави та розвиток демократичних інститутів.