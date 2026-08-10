Прогноз погоди на вівторок: місцями грозова активність, до +30°C

У Львові та області завтра синоптики очікують мінливу погоду з короткочасними дощами та грозами.
Фахівці Гідрометцентру України підготували детальний прогноз на найближчу добу.
Вночі повітря прогріється лише до +14…+19°C. Прохолодна погода триматиметься до самого ранку.
Вдень ситуація кардинально зміниться – термометри покажуть 25-30 градусів тепла. Літня спека повернеться у регіон.
Вітер вночі дмухатиме з південного заходу зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень напрямок повітряних потоків зміниться на північно-західний, а швидкість зросте до 9-14 м/с.
Синоптики попереджають про можливі короткочасні дощі та грозові явища в окремих районах області протягом дня.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua