Прогноз погоди на вівторок: місцями грозова активність, до +30°C

У Львові та області завтра синоптики очікують мінливу погоду з короткочасними дощами та грозами.

Фахівці Гідрометцентру України підготували детальний прогноз на найближчу добу.

Вночі повітря прогріється лише до +14…+19°C. Прохолодна погода триматиметься до самого ранку.

Вдень ситуація кардинально зміниться – термометри покажуть 25-30 градусів тепла. Літня спека повернеться у регіон.

Вітер вночі дмухатиме з південного заходу зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень напрямок повітряних потоків зміниться на північно-західний, а швидкість зросте до 9-14 м/с.

Синоптики попереджають про можливі короткочасні дощі та грозові явища в окремих районах області протягом дня.