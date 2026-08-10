У Львові пройшов літературний фестиваль BestsellerFest у Point Lviv

У Львові завершився фестиваль BestsellerFest, який тривав три дні поспіль.

Про підсумки події розповіла засновниця видавництва Мар’яна Савка.

За її словами, організатори готували фестиваль упродовж півроку — і результат перевершив очікування.

“Фестиваль відбувся. Яким він був і якого рівня – ви знаєте.

Мене просили назвати трьома словами, що таке BestsellerFest. Я сказала: бути фантастично щасливою.

Але є ще інші три слова: надзусилля, взаємодія, відповідальність.

Силою одного не найбільшого в Україні видавництва ми творимо два фестивалі національного масштабу. За легкістю стоять вантажні вагони нашої праці.

Я би хотіла, щоб за майже невидимими фестивальними процесами ви побачили людей. Адже BestsellerFest тривав 3 дні. А готували ми його пів року.

Так, це я, Марʼяна Савка, придумала концепцію «Землі Поетів» і BestsellerFest, вибудувала їхню архітектуру і взяла на себе відповідальність за результат, за програму, за сотні важливих рішень, без яких фестиваль просто не відбувся б.

Мені подобається будувати великі проєкти. Бачити їхні несучі конструкції, думати про міцність фундаменту, але водночас не забувати й про красу фасаду.

Та жодна архітектура не постає зусиллями однієї людини. Наша команда видавництва – головний операційник усіх процесів.

Якби поруч не було Зоряни Шеремети, яка стоїть пліч-о-пліч зі мною і щодня бере на себе тонни операційної роботи, навіть не питаючи, скільки ще робочих годин залишилося в цій нескінченній добі.

Якби Дзвінка Галюк не організовувала книжковий ярмарок і не тримала зв’язок із десятками видавництв і не дбала про них.

Якби Галинка Гузьо не створювала музичну програму, не координувала комунікації й не стежила за всією нашою медійною присутністю.

Якби Оленка Басараб не створювала щодня десятки одиниць фестивального контенту.

Якби Віталік Окіпний не творив день і ніч увесь фестивальний візуальний світ.

Якби Павло Омелян не допомагав своїми організаційними й маркетинговими порадами.

Якби Аня Шиманська разом із командою піару ВСЛ не створювала програму і промо для авторів нашого видавництва.

Якби Ірена Томаш не працювала з блогерами і не збирала унікальні мистецькі лоти для благодійних аукціонів.

Якби Тарас Щепаняк не вносив блискавично всі зміни до створеної ним фестивальної лендингової сторінки.

Якби Олена Кузьміна не взяла на себе фентезі-напрям і не зібрала довкола нього сильну кураторську команду.

Якби Оля Ходаковська не займалася інтернет-рекламою і таргетингом.

Якби Галина Ференц не знайшла для нас найкращі фудкорти.

Якби Юра Іванів не тримав під контролем бюджет та купу інших процесів.

Якби Леся Рибіна не закривала сотні господарських питань.

Якби наша редакція не підготувала до фестивалю чудові новинки українських та іноземних авторів. А Соломія Савка готує прекрасні сувеніри спеціально для BestsellerFest.

А Сашко Будишевський бере на себе бухгалтерські питання. А Микола Шейко дає благословення нашій кипучій діяльності))).

І це лише ядро команди.

Довкола нього — ще десятки людей із власними зонами відповідальності, без яких не відбулася б жодна подія.

Саме завдяки Ярці Бойчук і Софії Опацькій я наважилася зробити окрему дводенну програму стратегічних розмов «Архітектура української стійкості» для бізнес-спільноти. І я надзвичайно вдячна команді УКУ за це партнерство. А Тані Пилипець – за бібліотекарок, чудових, прекрасних жінок, які їхали з усіх куточків пораненої країни.

Так само за кожною подією, яку готують видавництва (а їх у програмі понад половина), стоять конкретні люди: видавці, редактори, менеджери, піарники, маркетологи, продавці і, звісно, автори, модератори, блогери.

Я безмежно вдячна кожному, хто допомагає, радить, підтримує, придумує, організовує, домовляється, створює.

Цей фестиваль тримається на людях.

І ще — на вірі в нашу читацьку спільноту, яка повинна мати силу, щоб тримати фундамент нашої країни”, – зазначила Мар’яна Савка.