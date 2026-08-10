Ветерани отримали 1,8 млн грн соціальних виплат у липні

Дрогобицька громада спрямувала на соціальну підтримку ветеранів у липні 1,8 млн грн. Кошти отримали Захисники та Захисниці України, а також члени їхніх сімей. Виплати здійснили в межах міської комплексної програми соціальної підтримки на 2026–2030 роки, яка охоплює ветеранів війни, родини загиблих і безвісти зниклих військовослужбовців, а також родини Героїв Небесної Сотні.

Найбільшу суму — 794 тис. грн — виплатили особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. До цієї категорії увійшли й родини загиблих Захисників, які проживають у громаді. Виплати провели згідно з Порядком надання одноразової грошової допомоги на 2026 рік.

Окремо громада підтримала родини, які встановлюють пам’ятні знаки на могилах загиблих Захисників, ветеранів війни, бійців-добровольців АТО та учасників Революції Гідності. На ці цілі виплатили 540 тис. грн. Допомогу отримали 18 родин.

Ще 415 тис. грн спрямували на компенсацію вартості сімейного відпочинку для ветеранів та їхніх родин. Ці виплати теж фінансуються за рахунок міської програми підтримки.

За додатковою інформацією мешканці можуть звертатися до управління соціального захисту населення. У Дрогобичі — за адресою пл. Ринок, 1, кабінет №10. У Стебнику — на вул. Мазепи, 8. Довідки надають також за телефоном 44-10-09.