Заступник Садового, який опікується ветеранами, за липень нарахував собі зарплату понад 150 тисяч гривень

Заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб отримав у липні зарплату в розмірі 156 тисяч гривень.

Таку інформацію оприлюднила Львівська міська рада.

Заступнику міського голови Львова з питань ветеранів та людей з інвалідністю Андрію Жолобу нарахували 156 975,79 грн заробітної плати за липень. До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 21 895 грн;

– доплата за ранг – 600 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 11 247,50 грн;

– премія – 51 963,45 грн;

– заохочувальна премія – 21 895 грн;

– відпуска – 49 235,06 грн;

– індексація – 139,78 грн.

Із загальної суми Жолоб сплатив 36 104,43 грн податків і військового збору. Чистий дохід чиновника склав 120 871,36 грн.

Місяцем раніше йому нарахували 108 тисяч гривень.

Андрій Жолоб офіційно обійняв посаду заступника міського голови – омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю 26 лютого цього року. Депутати міськради погодили створення цієї посади ще у жовтні 2025 року.

З 2023 року й до свого призначення Андрій Жолоб очолював Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Андрій Жолоб працює військовим медиком, лікарем-травматологом та займається громадською діяльністю. Майже два роки він очолював медичну роту 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. За фахом чиновник є лікарем ортопедом-травматологом. До початку повномасштабної війни він працював лікарем та журналістом, а також є лідером гурту “Бетон”.