У Львові на три дні обмежать рух вулицею Гавришкевича у зв’язку з ремонтом бруківки

Львівські комунальники з 13 по 16 серпня закриють проїзд по вулиці Гавришкевича.

Дорожники беруться за ремонт пошкодженого бруківки на аварійній ділянці. Відповідну інформацію оприлюднили у Львівській міськраді 12 серпня.

Фахівці ЛКП «Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району» замінять покриття на відрізку між вулицями Краківською та Друкарською.

На весь період робіт транспорт туди не заїде — дорогу закриють повністю. Автомобілістам доведеться скористатися об’їздом через вулицю Гонти.

Мешканцям пощастило: громадські маршрути цією вулицею не проходять. Тож розклад автобусів і трамваїв залишиться без змін.

Мерія закликає водіїв заздалегідь спланувати маршрут поїздки. Краще одразу подумати про альтернативний шлях, аби не потрапити в затор.