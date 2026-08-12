Рятувальники Сокальщини допомогли лікарям дістатися до хворого 69-річного чоловіка в селі Сілець

Пізно ввечері 11 серпня рятувальники Соснівки виїхали на екстрений викликдо села Сілець Шептицького району. Медики попросили про допомогу — вони не могли самостійно потрапити до житлового будинку, де перебував 69-річний чоловік у важкому стані.

Прибувши на місце, вогнеборці забезпечили доступ до дерев’яної хати. Там на підлозі лежав чоловік, який потребував негайної медичної допомоги.

Рятувальники діяли злагоджено разом із бригадою екстреної медичної допомоги. Вони обережно перенесли постраждалого на ношах до карети швидкої. Медики госпіталізували чоловіка з попереднім діагнозом інсульт.