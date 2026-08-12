Опублікувати у CityLife

Рятувальники Сокальщини допомогли лікарям дістатися до хворого 69-річного чоловіка в селі Сілець

admin

Пізно ввечері 11 серпня рятувальники Соснівки виїхали на екстрений викликдо села Сілець Шептицького району. Медики попросили про допомогу — вони не могли самостійно потрапити до житлового будинку, де перебував 69-річний чоловік у важкому стані.

Прибувши на місце, вогнеборці забезпечили доступ до дерев’яної хати. Там на підлозі лежав чоловік, який потребував негайної медичної допомоги.

Рятувальники діяли злагоджено разом із бригадою екстреної медичної допомоги. Вони обережно перенесли постраждалого на ношах до карети швидкої. Медики госпіталізували чоловіка з попереднім діагнозом інсульт.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Вам також може сподобатися

Більше від автора

У Винниках правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував пістолетом водію Mercedes

Нова парковка Садового у Львові викликала хвилю критики