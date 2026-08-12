Нова парковка Садового у Львові викликала хвилю критики

Мешканці Львова обурилися новою парковкою, яку відкрили за розпорядженням мера Андрія Садового. Люди активно обговорюють цю тему в соціальних мережах.

У коментарях львів’яни наполягають — на паркувальних майданчиках варто встановити термінали для оплати готівкою, а не лише безготівкові способи розрахунку.

Частина мешканців звинувачує міську владу в тому, що раніше безкоштовні послуги поступово перетворюються на платні по всьому місту.

“От львів’яни зробили собі чучело у місті, МАФи закрив, поліклініки забрав, труби всім в під’їзди і смітники, щоб гарували”, — пишуть у мережі.

Інші користувачі з сарказмом запитують, чи не занадто важко довелося комунальникам облаштовувати нові паркувальні майданчики.

Варто нагадати, що нещодавно на вулиці Шпитальній з’явився новий майданчик ЛеоПарковки.

Поблизу ТЦ “Магнус” запрацював черговий паркувальний майданчик. Він розташований у другій зоні паркування та має 24 місця, з яких три виділені для людей з інвалідністю. Обслуговує майданчик комунальне підприємство “Львівавтодор”.

“На паркувальному майданчику є три паркомісця для людей з інвалідністю. Біля них ми встановили спеціальну табличку “Просимо залишити це місце для людей на кріслах колісних”, створили окремі місця для паркування електромобілів та зону для розвантаження транспортних засобів. Також зросла кількість доступних сервісів оплати за паркування. Майданчик працює з 08:00 до 20:00″, — повідомили у “Львівавтодорі”.

За даними підприємства, паркувальний майданчик на вулиці Шпитальній розрахований на 24 місця для різних категорій водіїв: три для людей з інвалідністю, два — для електромобілів та одне — для розвантаження транспорту.

Оскільки територія входить до другої зони паркування, вартість становить 35 гривень за годину.