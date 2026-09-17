Заклик депутатів до Садового: виділити 10% львівського бюджету на підтримку Сил оборони

Депутати пропонують у бюджеті Львова на 2027 рік передбачити не менше ніж 10% видатків на підтримку ЗСУ.

17 вересня, під час сесії Львівської міської ради, депутат фракції «Європейська Солідарність» Володимир Марусяк зачитав звернення до міського голови Андрія Садового.

Документ має на меті визначити пріоритети бюджетної політики Львівської громади на 2027 рік.

На його переконання, одним із беззаперечних пріоритетів громади має лишатися системна і належна підтримка Сил оборони України.

“Бюджет міста — це не лише фінансовий документ, а й відображення пріоритетів громади та відповідальності за рішення, які приймаються сьогодні. Львів повинен розвивати освіту, медицину, транспорт, інфраструктуру, забезпечувати належне функціонування міського господарства, реалізовувати проєкти й програми, важливі для кожного мешканця. Але водночас можливість планувати майбутнє міста сьогодні безпосередньо залежить від стійкості нашої держави та спроможності Сил оборони захищати Україну”, — заявив Марусяк.

Депутат підкреслив: підтримка ЗСУ повинна бути закладена в бюджет заздалегідь як один із ключових пріоритетів на 2027 рік.

Він зазначив, що Львів від перших днів повномасштабного вторгнення став важливим гуманітарним, волонтерським, медичним і реабілітаційним центром України.

Місто прийняло сотні тисяч людей, які втратили домівки. Тут лікують поранених захисників і допомагають їм повернутися до життя. Львів підтримує військові підрозділи, дбає про ветеранів і родини військовослужбовців.

Це не статистика, а щоденна праця львів’ян. Ми пишаємося тим, що місто гідно виконує ці завдання, — наголосив Марусяк.

Він додав, що як одне з найбільших міст України та потужний тиловий центр, Львів має не лише продовжувати цю роботу, а й задавати стандарт відповідальності місцевого самоврядування в умовах війни.

Конкретним кроком має стати чіткий бюджетний орієнтир: виділяти не менше 10% видатків бюджету Львівської територіальної громади у 2027 році на підтримку Сил оборони України. Таке рішення гарантуватиме прогнозоване фінансування потреб військових підрозділів і дозволить оперативно реагувати на їхні нагальні запити.

Гроші мають йти на безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв’язку, транспорт, спеціальне обладнання, ремонт техніки та інші критично важливі потреби, від яких щодня залежать життя наших захисників, — пояснив Марусяк.

Він також наголосив на важливості продовження системної допомоги тим, хто повертається з фронту.

Потрібно забезпечувати лікування, протезування, фізичну й психологічну реабілітацію, а також соціальну адаптацію ветеранів. Громада має підтримувати родини військовослужбовців, родини загиблих і померлих захисників. Це — незаперечний, довічний обов’язок громади.