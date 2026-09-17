У Львові брат Володимира Гоя фігурує в розслідуванні щодо привласнення коштів

СБУ та Національна поліція викрили схему привласнення понад пів мільйона гривень, виділених на відновлення школи після ракетного удару по Львову.

Служба безпеки спільно з Нацполіцією встановила, що йдеться про аварійно-відновлювальні роботи, які мали усунути наслідки атаки й відновити пошкоджені конструкції навчального закладу.

За даними слідства, до оборудки причетний директор товариства-підрядника, який отримав договір на проведення робіт.

У листопаді 2023 року між школою та підрядною організацією уклали угоду на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи вартістю понад 1,2 млн грн.

Слідство встановило, що директор під час оформлення документів умисно вносив недостовірні відомості.

Він суттєво завищував фактичні обсяги виконаних робіт.

У документації підрядник зазначив площу відновлених робіт майже вчетверо більшу, ніж фактично виконано.

У результаті вартість робіт була завищена на майже 575 тис. грн.

Далі директор подав ці документи з неправдивими відомостями до Управління освітньої інфраструктури Львівської міської ради.

На їхній підставі понад пів мільйона гривень із місцевого бюджету перерахували на рахунок підрядної організації.

Фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

– ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану).

Розслідування триває. Встановлюють інших можливих учасників протиправної діяльності.

Заходи з викриття провели співробітники Управління СБУ у Львівській області разом зі слідчими поліції Львівської області, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

За даними джерел, підрядником у цій справі була фірма рідного брата депутата Львівської міської ради Володимира Гоя.

Правоохоронці назвали ймовірного фігуранта — директора підрядної компанії Степана-Андрія Гоя.

За даними системи Prozorro, у листопаді 2023 року ТзОВ “ЛьвівСітіБуд” уклало договір зі школою №50 на виконання невідкладних робіт вартістю понад 1,2 млн грн.