Представники польського Сейму ініціюють у Львові Марш незалежності

Депутати польського Сейму звернулися до прем’єр‑міністра Дональда Туска з питанням, чи готовий уряд організувати 11 листопада у Львові польський Марш Незалежності.

Інтерпеляцію зареєстрували 28 серпня.

Ініціатором документа виступив депутат Даріуш Матецький. Під зверненням підписалися 21 парламентарій із кількох правих польських сил — “Права і Справедливості” (PiS), “Конфедерації”, “Конфедерації польської корони” та “Розвитку Плюс”. Серед підписантів — Міхал Москаль, Януш Ковальський, Ґжеґож Плачек, Роман Фріц, Анна Квєчєнь та інші.

Чого хочуть польські депутати

Парламентарі просять уряд повідомити, чи готовий він провести у Львові 11 листопада офіційні заходи до Дня незалежності Польщі, зокрема марш вулицями міста. Вони також запитують, чи звертався або звертатиметься уряд до української та львівської влади з проханням дозволити захід, а також чи передбачене його фінансування та організаційна підтримка.

Ініціатори пояснюють ініціативу потребою підтримати польську громаду Львова і нагадати про польську історію міста. У зверненні вони стверджують, що польська держава недостатньо допомагає полякам, які проживають в Україні.

“Допомога, яку надає польська держава полякам, що проживають в Україні, є недостатньою, а підтримка, яку їм надавали раніше, систематично скорочується. Водночас польські органи місцевого самоврядування та державні установи фінансують українські організації, що діють у Польщі, а також заходи, пов’язані з Україною, зокрема День незалежності України,” — йдеться у зверненні.

Автори наголошують, що марш за участю місцевих поляків та представників польської влади мав би вшанувати польську історію Львова і продемонструвати підтримку польській спільноті.

Ідею розкритикували в Польщі

Пропозиція викликала критику серед інших польських політиків. Депутат Польської селянської партії Марек Бєрнацький назвав інтерпеляцію “божевіллям” і “політичним трюком”. Він сказав, що не уявляє собі Леха Качинського в нинішній партії “Право і справедливість”.

Бєрнацький також застеріг, що подібні кроки можуть нашкодити польсько‑українським відносинам. Проти проведення маршу у Львові публічно висловився віцеспікер Сейму та співголова “Конфедерації” Кшиштоф Босак. В ефірі він назвав ідею курйозною і непотрібною.

Босак зазначив, що якщо метою є “симетрія” зі святкуванням Дня незалежності України в Польщі, то подібну акцію логічніше провести у Києві, звертаючись до українських органів влади.

Польські експерти також поставилися до ініціативи критично. Політологиня Варшавського університету Анна Шєвєрська припустила, що це може бути російською провокацією і наголосила на ризику ескалації ультраправих настроїв.

Вона також вказала, що ініціатива нівелює попередні заяви “Права і Справедливості” та “Розвитку Плюс” про відмову від співпраці з “Конфедерацією польської корони” Ґжеґожа Брауна. Водночас сама реєстрація депутатської інтерпеляції не означає, що марш у Львові вже готують. Проведення заходу має погодити українська сторона.