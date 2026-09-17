Маловоддя на Львівщині досягло критичного рівня — витрата води на деяких річках впала до 3% норми

Станом на 16 вересня 2026 року на значній частині річок Львівської області зберігається маловоддя.

Річки басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу демонструють понижену водність. На деяких ділянках вона опустилася до критично низьких значень, зазначають в обласній адміністрації.

На річці Стрий водність становить лише 3% норми

У першій половині вересня опади в області випадали нерівномірно. У басейні Дністра більшість пунктів спостереження зафіксували лише 11–39% місячної норми опадів. У басейні Сяну — приблизно 49%. У басейнах Західного Бугу та Стиру переважно 19–43%.

Гідрометеорологічний центр повідомляє, що у першій половині вересня водність Стрия в селі Завадівка становила всього 3% норми. У селі Матків вона сягала 15%. На річці Опір у Сколе показник опустився до 11%.

Опади 11–13 вересня місцями збільшили водність річок. Однак це тимчасове покращення не забезпечило стабільного відновлення водних ресурсів.

Попередження про маловоддя продовжили

15 вересня Львівський регіональний центр з гідрометеорології продовжив попередження про стихійне гідрологічне явище СГЯ-III — низькі рівні води — на період 16–30 вересня.

Питання маловоддя вже розглядали на засіданні обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ситуацію тримають під постійним контролем, а відповідні служби продовжують моніторинг гідрологічної обстановки.

Чому на Львівщині виник дефіцит води

Маловоддя в басейні Стрия 2026 року сформувалося поступово під впливом комплексу несприятливих гідрометеорологічних умов. Передумови з’явилися ще восени 2025 року, коли сильний дефіцит опадів виснажив руслові запаси води.

Взимку сніговий покрив теж містив менше вологи, ніж зазвичай. Весняне водопілля в басейні Дністра виявилося маловираженим. Далі дефіцит опадів у весняні та літні місяці тільки поглибив проблему.

У першій половині вересня кількість опадів становила лише близько 20–39% місячної норми, що не дало змоги суттєво відновити річковий стік.

«Ситуація з водністю річок Львівщини залишається складною, однак потребує оцінки саме в контексті тривалих гідрометеорологічних умов. Вересневі опади дещо покращили показники водності на окремих річках, проте поки що не сформували умов для її стабільного відновлення», — зазначив директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимир Корда.

За його словами, тривалий дефіцит опадів призвів до зменшення запасів вологи. Тому опади першочергово поповнюють ґрунтові води та інші компоненти водних запасів, а їхній вплив на річковий стік відчувається поступово.

Для стабільного відновлення водності потрібно тривале та достатнє зволоження. Подальший розвиток подій вимагатиме постійного гідрологічного моніторингу і раціонального використання водних ресурсів.