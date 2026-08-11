Захисника Руслана Сидорова з Чаниша впізнали серед загиблих

ДНК-експертиза підтвердила смерть старшого солдата Руслана Сидорова із села Чаниж. Чоловік довгий час перебував у статусі безвісти зниклого. Загинув воїн 22 травня 2023 року — під час запеклого бою біля населеного пункту Лиман Перший на Куп’янщині.

На фронт Руслан пішов 25 лютого 2022 року. Його мобілізував Золочівський РТЦК та СП буквально в перші дні повномасштабної війни. Служив старшим стрільцем-оператором у 64-му окремому батальйоні 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького.

Воїн пройшов через важкі бої на Донецькому та Харківському напрямках. За словами громади, він показав себе відповідальним і сміливим захисником, якого цінували побратими та командування. Після бою неподалік Лимана Першого чоловік три роки залишався серед безвісти зниклих.

Тіло героя ідентифікували завдяки процесу репатріації останків загиблих військових. Спеціалісти провели ДНК-дослідження, яке дало остаточну відповідь — це Руслан Сидоров. Йому назавжди залишилося 43 роки. У родині — мама, сестра, брат і племінниця, які тепер оплакують втрату.

Буська міська рада передала співчуття рідним та близьким загиблого. Представники громади наголосили: пам’ять про захисника назавжди залишиться в історії краю. Про дату й час прощальної церемонії повідомлять окремо.