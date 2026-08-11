“Те, чого не станеться ніколи”: Іван Остапович представив світові прем’єру своєї симфонії

29 серпня о 19:00 у Львівському органному залі відбудеться світова прем’єра Симфонії №3 Івана Остаповича під назвою “Те, чого ніколи не буде”.

Цей твір стане дванадцятим у серії симфоній, народжених завдяки Органному залу. З 2019 року концертна установа замовляє нові твори сучасним українським композиторам. Це частина стратегії промоції української класики Ukrainian Live. Замовлення симфоній стало окремим напрямом цієї роботи. За чотири роки з’явилися полотна Золтана Алмаші, Олега Безбородька, Олександра Родіна, Сергія Леонтьєва, Сергія Пілютікова, Олександра Саратського, Дмитра Малого, Марії Слепченко, Володимира Богатирьова, Борислава Стронька, Володимира Павенського та інших авторів. Симфонічні твори лунають наживо зі сцени Органного залу. Їхні професійні записи транслює загальнонаціональне Радіо Культура. Відео з’являються на YouTube та в мобільному додатку Ukrainian Live Classic.

“Те, чого ніколи не буде” Івана Остаповича продовжує цю традицію. Варто зазначити, що це вже друга симфонія композитора, написана на замовлення Органного залу. Сам автор, який обіймає посаду директора концертної установи, відмовився від гонорару за цю роботу.

Про що цей твір? Назва одразу інтригує. Ось як пояснює задум сам композитор:

– Кожна людина протягом життя переживає безліч різних емоційних станів – світлих, складних, радісних, болісних. Саме вони формують людський досвід.

Тому ця назва – про досвід, який людина проживає протягом життя. Усе, що прозвучить у цій симфонії, вже більше не повториться, бо пов’язане з конкретними переживаннями. Це те, що вже було, але більше ніколи не буде.

Симфонія складається з чотирьох частин: “Що вчувалося мені в дитинстві?”, “Вітер”, “Відстань”, “Любов”.

Це роздуми про неможливе, втілені у звуках. Спроба дати голос тому, що залишається за межами нашої реальності. Що приховано за цією назвою? Кожен слухач у залі знайде власну відповідь на це питання.

Виконає твір Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. За дириґентським пультом стоятиме сам автор – Іван Остапович. Музикант однаково впевнено працює і з забутими партитурами українських класиків, і з менеджментом масштабних проєктів, як Ukrainian Live Classic. Але в цій симфонії Остапович постає перш за все як композитор – сучасний, щирий і відвертий.

Прем’єру симфонії “Те, чого ніколи не буде” запише Радіо Культура. Незабаром твір можна буде почути у додатку Ukrainian Live Classic.

Також у програмі концерту 29 серпня – частини з Симфонії №1 Івана Остаповича та “Пісні кохання” для струнного оркестру.

Не пропустіть можливість стати частиною моменту, коли “Те, чого ніколи не буде” нарешті стає реальністю для кожного з нас.

Квитки доступні за посиланням.