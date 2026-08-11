Львівські лікарі провели операцію жінці, якій рефлюкс зсунув половину шлунка у грудну клітку

Львівські хірурги провели складну операцію 52-річній пацієнтці, у якої майже половина шлунка опинилася в грудній клітці. Причиною стало запущене ускладнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.

Оксана Арендач мешкає в Іспанії вже два десятиліття. Останні десять років жінку виснажували постійна печія, болючі відчуття при ковтанні та нудота. Через ці симптоми їй ставало все складніше нормально їсти.

Іспанські медики поставили діагноз — гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Лікування медикаментами тривало довго, проте бажаного результату не принесло. Стан пацієнтки лише погіршувався попри всі зусилля лікарів.

Регулярне закидання кислоти в стравохід поступово призвело до його вкорочення. Шлунок при цьому почав зміщуватися вгору. Так утворилася грижа стравохідного отвору діафрагми.

Приїхавши в Україну, жінка звернулася до лікарні святого Пантелеймона. Обстеження виявило грижу діаметром приблизно 6 сантиметрів. Ситуація виявилася серйозною — половина шлунка вже перемістилася з черевної порожнини у грудну клітку.

Медики провели малоінвазивне втручання через кілька невеликих проколів. Хірурги звільнили шлунок від спайок, які утворилися внаслідок патологічного процесу. Далі вони мобілізували вкорочений стравохід і повернули органи на їхнє анатомічне місце. Завершальним етапом стала фундоплікація за методикою Ніссена — процедура, що надійно запобігає повторному закиданню шлункового вмісту у стравохід.

Результат операції виявився вражаючим: пацієнтку виписали додому вже на другий день після втручання. Наразі жінка почувається добре і повертається до звичного життя.

Створено за матеріалами: 032.ua