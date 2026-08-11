Керівниця Офісу агломерації Львова витратила на літній відпочинок майже 80 тисяч гривень

Директорка Офісу агломерації та розвитку громад Наталія Алєксєєва отримала у липні зарплату в розмірі 157 тисяч гривень.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Загальна сума нарахувань директорці за липень становила 157 287,70 грн. Ця цифра складається з кількох виплат одразу. Розберемо їх детальніше.

– посадовий оклад – 7 602,17 грн;

– доплата за ранг – 310,87 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 978,26 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 9 891,30 грн;

– премія – 24 726,25 грн;

– відпустка – 35 198,24 грн;

– допомога на оздоровлення – 77 495,60 грн;

– індексація – 79,01 грн.

Після сплати податків та військового збору на суму 36 176,18 грн, чиста сума на руках Алєксєєвої склала 121 111,52 грн.

Для порівняння: у червні посадовиця отримала значно менше — близько 78 тисяч гривень.

Наталія Алєксєєва посіла крісло керівниці Офісу агломерації та розвитку громад у лютому 2025 року. До цього, з вересня 2024 року, вона керувала Офісом з управління персоналом міськради.

Кар’єра посадовиці у структурах Львівської міськради розпочалась значно раніше. З 2021 року вона обіймала посаду керуючої справами виконавчого комітету, а перед цим очолювала департамент міської агломерації.

Ще у листопаді 2019 року Алєксєєва подавала документи на посаду начальниці відділу обліку та контролю за вивезенням відходів. Перед приходом у міськраду, у 2016-2019 роках, вона очолювала управління правового аналізу та нормопроектування партії Об’єднання Самопоміч. Водночас жінка працювала помічницею народного депутата від цієї ж партії Любомира Зубача.

Найдовший стаж роботи у Львівській міськраді посадовиця має на посаді заступниці начальника управління “Секретаріат ради” — з 2006 по 2016 рік. А до початку кар’єри у міській владі, з 2001 по 2006 рік, Алєксєєва працювала юрисконсультом на ВАТ “Львівська тютюнова фабрика”.