Загинув на фронті захисник Михайло Сирватка з Уличного, який мав звання Героя

Загинув Герой з Уличного: Михайло Сирватка віддав життя за Україну

Трускавецька громада знову втратила свого сина. Біль від цієї новини важко передати словами.

8 серпня в бою за Україну поблизу села Васинівка на Запорізькому напрямку загинув солдат Михайло Сирватка. Він родом із села Уличне, що входить до Трускавецької громади.

Михайло Орестович Сирватка народився 15 листопада 1978 року. Мав дружину. До лав Збройних Сил України його мобілізували через Дрогобицький РТЦК та СП 25 листопада 2025 року.

Захисник служив водієм в автомобільному відділенні 2 мінометного взводу мотопіхотного батальйону військової частини А3425. Смерть застала його під час виконання бойового завдання, безпосередньо в бою.

Дату прибуття тіла Героя на батьківщину та день прощання громада оголосить окремо, коли буде відома інформація.

Вічна пам’ять Захиснику. Родині та близьким — щирі співчуття у цю тяжку хвилину втрати.