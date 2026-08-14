Львів виділив захисникам техніку на суму 16,7 млн грн

Львівська міська рада передала шести військовим частинам нову партію техніки та обладнання. Загальна вартість переданого майна становить 16,7 млн грн. Кошти на закупівлю виділила громада міста в межах ініціативи «Помста Лева».

Для захисників закупили автомобілі, безпілотники, обладнання для супутникового зв’язку та генератори. Також передали інші технічні засоби, потрібні бійцям на фронті.

До цієї партії увійшли:

6 автомобілів ;

; 19 квадрокоптерів моделей Autel 4T/N та Matrice 4T, а також безпілотний авіаційний комплекс;

моделей Autel 4T/N та Matrice 4T, а також безпілотний авіаційний комплекс; 5 терміналів Starlink та 3 генератори;

та 3 генератори; 3 монітори й 2 принтери;

47 акумуляторів та 80 пропелерів;

та 80 пропелерів; зарядні станції, карти пам’яті, штатив і SSD-накопичувач.

Обладнання отримали механізовані та штурмові підрозділи, розвідувальні структури, бригади територіальної оборони. Також допомогу передали спеціальній службі транспорту.

«Сьогодні передаємо для шести військових частин на суму 16,7 мільйона гривень. Це дрони, автомобілі та все необхідне військовим. Це те, що придбано коштом громади міста, і це наша щотижнева планова передача», — Андрій Москаленко.

У міській раді підкреслюють: закупівлі техніки для воїнів відбуваються на постійній основі. Кошти надходять від платників податків Львівської громади в рамках загальноміської програми підтримки Збройних Сил України. На поточний рік бюджет програми перевищує 1 млрд грн. Торік загальна сума допомоги від львівської громади сягнула 1 млрд 115 млн грн.