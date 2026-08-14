У Львові триває ремонт ще 350 метрів вулиці Конюшинної

У Львові стартував новий етап реконструкції вул. Конюшинної. Будівельники взялися за ділянку довжиною близько 350 метрів. Робітники зміцнюють дорожню основу, укладають двошарове асфальтне покриття та монтують нові бордюри. Додатково встановлюють дощоприймачі для відведення води. До фінансування робіт долучився місцевий бізнес.

Через ремонтні роботи з понеділка, 17 серпня, і аж до 15 вересня перекриють проїзд приватного транспорту. Обмеження стосується ділянки від виїзду на кільцеву дорогу в напрямку ТЦ «Три слони». Громадський транспорт цим маршрутом не курсує, тож розклад автобусів чи трамваїв залишиться незмінним.

Залізнична районна адміністрація Львова розповіла, що реконструкцію вулиці розбили на кілька частин. Перша ділянка — 450 метрів від будинку №19 до межі міста — вже готова. Роботи там велися з 18 червня по 18 липня. Будівельники повністю замінили щебеневу основу асфальтобетонним покриттям, встановили бордюри та облаштували систему водовідведення. Виконавцем стало ТзОВ «Шляховик-Т», яке погодилося на відтермінування оплати.

«Ремонт вул. Конюшинної ми розділили на частини. Першу частину, довжиною 450 м, ми вже відремонтували і зараз проводимо роботи на наступній ділянці протяжністю приблизно 350 м. Місцевий бізнес погодився долучитися до співфінансування робіт. Для цього з ТзОВ „АВ Інвест груп“ ми укладемо тристоронню угоду як замовники ремонту», — Ігор Савка, голова Залізничної районної адміністрації.

Наразі роботи ведуться на другій ділянці. Раніше ця частина дороги фактично залишалася ґрунтовою, тож потребувала серйозного зміцнення проїзної частини. Після укладання надійної основи тут з’являться два шари асфальту. Паралельно облаштують додаткові дощоприймачі, щоб покращити відведення дощової та талої води.

Вул. Конюшинна пролягає на околиці Львова, в промисловій зоні міста. Хоча громадський транспорт тут не курсує, дорога відіграє важливу роль для водіїв приватних авто. Вона забезпечує виїзд на кільцеву дорогу та частково розвантажує вул. Городоцьку від транспортного потоку.

У Львівській міській раді нагадали: після початку повномасштабної війни місто на певний час відмовилося від капітальних ремонтів дорожнього покриття. Проте затягування таких робіт лише прискорює руйнування асфальту, а майбутні ремонти обходяться значно дорожче. Тому у 2025 році за кредитні кошти розпочали ремонт вул. Залізничної, а на 2026 рік запланували роботи на вул. Мазепи. Крім того, з відтермінуванням оплати вже провели чи продовжують ремонтувати вулиці Стрийську, Героїв УПА, Городоцьку та Винниченка. Окремі об’єкти, серед них вул. Бескидська, оновлюють завдяки співфінансуванню з місцевими підприємствами.