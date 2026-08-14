У Львові презентували експозицію сучасного мистецтва

Депутат Львівської обласної ради Олег Дуда відвідав відкриття виставки сучасного мистецтва «Franko Laboratorium 4.0. Рукописи» у Домі Франка.

Про це він розповів у соціальних мережах.

Цього року одинадцять митців звертаються до теми рукопису як особливого відбитку людини — її думок, творчості та пам’яті. Вони роблять це через відеоарт, фотографію, живопис, графіку, скульптуру, інсталяції, колажі та перформанси.

“Особливо символічно, що ця тема лунає саме тепер, в епоху бурхливого розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту. Рукопис — це не просто текст на аркуші паперу. Це почерк, емоція, присутність автора, його живий зв’язок із наступними поколіннями.

Виставка перегукується також з важливою роботою Дому Франка з оцифрування оригінальних рукописів Івана Франка і присвячена 170-річчю від дня його народження.

Окреме враження залишив перформанс, під час якого учасники створили прототип пера Івана Франка. Це символічний жест, що поєднав минуле й сучасність. Він нагадав: технології здатні зберігати пам’ять, але саме людина наповнює її змістом.

Цю виставку варто побачити особисто — вона змушує по-новому поглянути на те, що ми залишаємо після себе”, — йдеться у повідомленні.