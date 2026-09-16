З вулиць Львова вивезли 127 покинутих автомобілів

У Львові вивезли ще вісім покинутих автомобілів із вулиць.

Від початку вересня їх доправили на арештмайданчик поліції, а загалом евакуювали вже 127 автомобілів.

В управлінні безпеки та вуличної інфраструктури міськради повідомили, що ці автівки тривалий час стояли без руху.

Вони заважали пішоходам, мешканцям і порушували правила благоустрою.

Рішення про переміщення ухвалила комісія з виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів.

Проблемні машини виявили за такими адресами у Львові:

вул. Сірка, 21; вул. Сихівська, 4; вул. Кавказька, 56;

вул. Яворницького, 1а; вул. Керченська, 13–15;

вул. Володимира Великого, 37; вул. Енергетична, 18; вул. Терлецького – Городоцька.

Перед евакуацією на кожному авто розмістили повідомлення з проханням власникам забрати або привести транспорт до ладу.

Власники не відреагували, тому комісія — за участю поліції, сервісного центру МВС, посадовців і депутатів — перевезла всі вісім машин на штрафмайданчик на вул. Конюшинній, 13.

З початку дії програми на арештмайданчик уже доставили 127 занедбаних транспортних засобів у громаді.

Водночас частина автовласників, дізнавшись про можливу примусову евакуацію, самі прибрали свої автівки або відновили їхній технічний стан.