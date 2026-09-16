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У Львові звинувачують школи Закалюка й Садового у масових отруєннях дітей (ФОТО, ВІДЕО)

admin

Телеграм-канал «Формула Радик» оприлюднив фото продуктів, якими годують дітей у львівській школі. Серед них — картопля-фрі з терміном придатності до 11 лютого 2026 року.

Йдеться про ситуацію в СЗШ №32 у Львові.

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області почало позаплановий захід державного нагляду. Мова про оператора, який організовує харчування в СЗШ №32 за адресою вул. Гашека, 13.

Фотодокази додаю.

У морозильних камерах виявили протерміновану продукцію, заборонену для дитячого харчування. Зокрема, картопля-фрі мала термін придатності до 11.02.2026. Тобто її можна було використовувати лише на початку лютого.










«Панове Кулинич і Закалюк… Ви точно на своєму місці?» — написав Олег Радик.


Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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