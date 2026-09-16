Фестиваль «Країна Мрій» завітає до Львова 19–20 вересня

19 та 20 вересня у Львові в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького пройде фестиваль «Країна Мрій».

Протягом двох днів у парку поєднають українську музику, традиції і ремесла. Гастрономія, творчі ініціативи і різноманітні культурні активності задовольнять відвідувачів будь-якого віку.

У програмі — музичні виступи, ярмарок крафтових українських виробів і майстеркласи. Також глядачів чекатимуть традиційні танці, співи, поетичні читання і дитячі забави. Облаштують зони для відпочинку та спілкування.

Для наймолодших влаштують Дитячу галявину з творчими заняттями, іграми та розвагами. У зоні народних гулянь відбуватимуться танці, співи, обряди і інтерактивні майстер-класи. Окрема Поетична сцена об’єднає читання й музичні перформанси.

Працюватиме також простір «Країна містична», де проводитимуть заняття з йоги, медитації та духовних практик.

Фестиваль проходитиме щоденно з 12:00 до 21:00 у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Організатори передбачили безкоштовні квитки на один із днів для військових (за наявності посвідчення учасника бойових дій). Також безкоштовні місця виділили для громадських організацій, що опікуються внутрішньо переміщеними особами. Щоб отримати квиток, треба заповнити спеціальну форму; кількість місць обмежена.