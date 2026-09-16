У Львові заплановано перепоховання Марії Федак на 18 вересня

18 вересня у Львові перепоховають діячку українського жіночого руху Марію Федак (Січинську). Прах покладуть на полі №49 Личаківського цвинтаря поруч із могилою її чоловіка, відомого галицького адвоката й мецената Степана Федака.

Чин прощання розпочнеться о 12:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11. Організатори повідомили про зміну часу; раніше анонсували початок о 14:00.

Після богослужіння о 12:40 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Опісля, о 13:00, розпочнеться урочисте перепоховання на Личаківському цвинтарі за адресою вулиця Мечникова, 33.

Останки Марії Федак ексгумували 10 вересня в Люксембурзі. Вона була похована на цвинтарі Боневуа разом із дочкою Софією та зятем, провідником ОУН Андрієм Мельником. Андрія й Софію Мельників уже перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Нині до України повертають прах Марії Федак.

«Марія Федак — дружина відомого українського адвоката Степана Федака, який похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Також вона є тещею Андрія Мельника — провідника ОУН — та тещею Євгена Коновальця. Похована вона була в Люксембурзі на цвинтарі разом зі своєю дочкою Софією та Андрієм Мельником. Андрія і Софію Мельник уже перепоховали на Національному військовому кладовищі, а зараз відбувається процес перепоховання Марії Федак. Це важливо, тому що Україна нарешті почала повертати з-за кордону визначних історичних діячів, які мали великий вплив на розвиток країни. Зокрема, уже повернуто прах Євгена Коновальця, Андрія Мельника. Тож визначні українці будуть спочивати в українській землі» — Павло Богайчик, заступник директора музею‑заповідника «Личаківський цвинтар»

Нагадують, що раніше до України вже повернули прах провідників визвольного руху Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Їх перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Повернення праху Марії Федак у Львів розглядають як продовження цієї роботи та крок до відновлення історичної справедливості.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині в родині священника. Вона активно діяла в жіночому просвітницькому русі Галичини, входила до керівництва спілки «Труд». Займалася благодійністю й підтримкою заарештованої студентської молоді.

Разом із чоловіком Степаном Федаком вона виховала в патріотичному дусі восьмеро дітей. Родина створила міцний тил для українського підпілля. Дві доньки Марії стали дружинами провідників Організації українських націоналістів — Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Під час Другої світової війни родина емігрувала на Захід, рятуючись від радянських репресій. Вони виїхали разом із молодшою донькою Софією та зятем Андрієм Мельником. Марія Федак померла в Люксембурзі і була похована на міському цвинтарі Боневуа. Там пізніше знайшли останній спочинок також Андрій і Софія Мельники.