З наступного тижня у Львові розпочнуться перевірки готовності житлового фонду до зимового сезону

Місто вже реалізує 96 проєктів з підготовки до опалювального сезону.

Львів активно готується до нового опалювального сезону. З наступного тижня комунальники розпочнуть масштабну перевірку готовності житлового фонду до холодів.

Представники міської влади обстежуватимуть будинки та зустрічатимуться з мешканцями. Окрема увага – керівникам ОСББ та ЛКП, з якими обговорять план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

“Будемо обходити кожен будинок – як ОСББ, так і ЛКП, збирати людей і все з ними проговорювати. У будинку має бути визначена контактна особа, запаси необхідних речей, відпрацьована логістика дій у разі надзвичайної ситуації”, – наголосив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Цього року в межах Плану стійкості місто планує реалізувати 96 проєктів. Йдеться про захист критичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення та додаткову генерацію тепла й води.

На сьогодні виконано вже понад половину запланованих робіт.

“Плани стійкості – це перелік заходів з підготовки до зими у складних умовах. У березні цього року на сесії Львівської міської ради ми затвердили міський План стійкості, який включає 96 конкретних проєктів. Стан виконання і реалізації по них уже понад 52%”, – зазначив Андрій Москаленко.

Усі заходи умовно поділяють на три напрямки. Перший – захист критично важливих об’єктів, зокрема будівництво захисних споруд другого рівня. Другий стосується додаткової генерації для систем тепло- та водопостачання. Третій напрямок – створення резервних джерел живлення: встановлення когенераційних установок і твердопаливних котлів.

Загальна вартість реалізації цих проєктів перевищує 3 мільярди гривень.

Частину фінансування місто отримало через запозичення у державних банків та завдяки міжнародній підтримці. Над окремими проєктами Львів співпрацює з Європейським інвестиційним банком, урядами Німеччини й Норвегії та іншими партнерами. Деякі заходи, включені до національного Плану стійкості, отримують державне дофінансування.

Наприкінці лютого цього року у Львові створили спеціальну комісію стійкості та критичної інфраструктури. Вона займається питаннями функціонування об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення громади.