На Львівщині трьох велосипедистів травмовано у ДТП протягом доби

На Львівщині за один день, 12 серпня, у дорожньо-транспортних пригодах постраждали одразу троє велосипедистів. Аварії сталися у трьох різних населених пунктах регіону. Поліція за кожним випадком відкрила кримінальні провадження і зараз встановлює всі обставини.

Перша пригода трапилася близько 10:40 у селищі Східниця Дрогобицького району. Автобус Van Hool 815, яким керував мешканець Львова, зіткнувся з велосипедом 28-річного жителя Львівського району. Велосипедист отримав травми, медики госпіталізували його до лікарні.

Другий випадок зафіксували приблизно о 15:30 поблизу села Холодновідка Львівського району. Тут у аварію потрапили вантажівка Volvo FH 460 під керуванням 57-річного водія та електровелосипед, яким керував 73-річний львів’янин. Чоловік дістав травми — його також відправили до лікарні.

Третя ДТП сталася вже під вечір, близько 17:00, на вулиці Промисловій у Шептицькому. За попередньою інформацією, легковик Skoda Octavia під керуванням 35-річної жительки Шептицького району зіткнувся з велосипедом 66-річного місцевого мешканця. Велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За кожним із трьох фактів слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Додатково суд може позбавити винних права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Поліція вкотре наголошує: водії мають суворо дотримуватися Правил дорожнього руху. Важливо не перевищувати швидкість, зберігати уважність та обережно виконувати маневри на дорозі. Контроль дорожньої обстановки може врятувати чиєсь життя.