У Львові біля майбутнього ЦНАПу створюють новий громадський простір із фонтаном, спортивними тренажерами та зоною для петанку

Львівська вулиця Роксоляни отримає новий громадський простір. Ділянка площею понад 1,2 тис. м² розташована поблизу майбутнього ЦНАПу та ветеранського хабу на Левандівці.

Автори проєкту прагнуть створити територію, зручну для всіх — від ветеранів і батьків із дитячими візочками до людей похилого віку та молоді. Розробкою займалося ЛКП «Інститут просторового розвитку», про це повідомили в департаменті природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради.

Простір поповнять шість нових дерев і майже 200 кущів. Поруч з’являться питний фонтан, вуличні меблі, смітники та стійки для велосипедів.

Мешканці матимуть змогу активно відпочивати — для цього передбачили спортивний майданчик із тренажерами та окрему зону для гри в петанк. Головна ідея проєкту — зробити територію спільною, де пішоходи мають перевагу. Проїзди для автомобілів планують інтегрувати в єдине безбар’єрне середовище для пішого руху.

«Це рішення не лише підвищує безпеку, а й змінює саму філософію користування територією — пріоритет отримує людина, а не автомобіль», — зазначають в ЛКП «Інститут просторового розвитку».

У міськраді підкреслюють: мікрорайону вкрай потрібен доступний ЦНАП та ветеранський хаб. Наразі мешканцям Левандівки доводиться їздити до найближчого центру на вулиці Виговського — власного тут досі немає.



