На Львівщині 18-річному жителю Закарпаття загрожує суд за грабіж чоловіка з інвалідністю

На Львівщині судитимуть 18-річного жителя Закарпаття, якого звинувачують у грабежі чоловіка з інвалідністю. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

На Львівщині судитимуть 18-річного жителя Закарпаття, якого звинувачують у грабежі чоловіка з інвалідністю. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія трапилася у червні поблизу залізничного вокзалу в Ходорові Стрийського району. 22 червня до поліції звернулася 50-річна жителька Івано-Франківщини. Вона розповіла, що напередодні близько другої години ночі невідомі побили та обікрали її 51-річного брата, який має інвалідність із дитинства.

Правоохоронці з’ясували деталі нападу. Зловмисники помітили чоловіка на вокзалі та зав’язали з ним розмову. Вони запропонували допомогу і вивели його з приміщення. Далі привели потерпілого до відлюдного місця, де побили та відібрали сумку з речами. Всередині були гроші, мобільний телефон, документи та інші особисті речі.

«Правоохоронці встановили особи нападників — мешканців Закарпатської області. Одного з них затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомили у поліції Львівщини.

Другий підозрюваний наразі переховується від слідства. Правоохоронці продовжують заходи для його розшуку та затримання.

Слідство завершило справу щодо 18-річного фігуранта за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури. Йому висунули звинувачення за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне обвинуваченому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Створено за матеріалами: 032.ua