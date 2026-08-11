Юрій Холод, який виконує обов’язки голови Львівської облради, святкує 35-річний ювілей

Виконувач обов’язків голови Львівської облради Юрій Холод сьогодні святкує день народження — йому виповнилося 35 років.

Про це посадовець розповів у своїх соцмережах.

За словами Холода, ця дата особлива не лише для нього. Разом із дружиною Софією Щасливою вони святкують спільне свято — обоє народилися в один і той самий день. Сукупно подружжя відзначає 62 роки: 27 у неї та 35 у нього.

“Тож дякуємо сьогодні разом насамперед нашим Захисникам, Захисницям та Богу — за ще один рік життя. Ще й у найкращій і найріднішій країні, вдома!” — написав Холод.

Він також подякував рідним, друзям та колегам, які завжди підтримували його на життєвому шляху. Окрему увагу приділив тим людям, завдяки яким родина зростала та рухалася вперед попри всі труднощі.

“Хай рік наступний буде для всіх нас переможним! Це головне”, — зазначив в. о. голови обласної ради.

Замість традиційних вітань Юрій Холод попросив своїх підписників підтримати Збройні сили України. Він поділився реквізитами для донатів на рахунки отця Макарія з Унова — Миколи Дутки:

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