Начальниця департаменту ЖКГ Львова отримала у липні преміальні виплати на суму понад 90 тисяч гривень

Директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Оксана Пригода отримала у липні зарплату в розмірі 181 тисячі гривень.

Ці дані стали відомі після офіційного запиту щодо нарахувань посадовиці.

Загальна сума нарахувань Оксані Пригоді за липень становила 181 613,15 грн. До неї увійшли кілька складових виплат.

Структура нарахувань виглядає так:

– посадовий оклад – 5 847,83 грн;

– доплата за ранг – 217,39 грн;

– надбавка за вислугу років – 509,78 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 3 487,50 грн;

– премія – 28 353,36 грн;

– відпустка – 51 106,12 грн;

– допомога на оздоровлення – 91 628,40 грн;

– індексація – 60,77 грн.

Після сплати податків та обов’язкових відрахувань на суму 41 771,03 грн чиновниця отримала на руки 139 842,12 грн.

Для порівняння: місяцем раніше її заробітна плата складала лише 88 тисяч гривень.

Оксана Пригода очолила департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у квітні 2025 року.

Перед цим призначенням вона з березня 2024 року керувала Франківською районною адміністрацією. А ще раніше, з квітня 2023 року, очолювала Личаківську РА.

До того ж, протягом чотирьох років, Оксана Пригода обіймала посаду заступниці голови Личаківської РА з питань житлово-комунального господарства.