Компанія-забудовник знищила зелені насадження у парку “Малоголосківська дебра”

Будівельна техніка вийшла за межі майданчика й знищила дерева на території пам’ятки природи, впритул до якої зводять новий житловий квартал.

Про це розповіла спільнота “Вулиця Малоголосківська” на своїй сторінці у Фейсбуці.

10 серпня техніка забудовника “Аурум” перетнула погоджену межу робіт. Наслідок — значна кількість вирубаних дерев на території природно-заповідного фонду “Малоголосківська дебра”.

Ця пам’ятка природи розташована на комунальних землях Львівської громади. Її площа складає 4 гектари, вона знаходиться у новому мікрорайоні “Під Голоском” у Львові.

Понад 75% території вкриває природний ліс. Тут ростуть рідкісні рослини, живуть раритетні види тварин.

Охорону пам’ятки поклали на Львівську міськраду.

У квітні цього року Львівська міськрада дала дозвіл забудовнику — компанії “Аурум” — на будівництво тут житлового комплексу. Рішення ухвалили після консультацій із місцевими мешканцями. Йдеться про 171 квартиру в кількох будинках висотою 6 і 8 поверхів. Забудовник тоді пообіцяв зберегти рекреаційну зону та територію природно-заповідного фонду навколо будмайданчика, а також не встановлювати огородження.

Проте вже 26 червня, за словами мешканців мікрорайону, будівельна техніка вийшла за погоджені межі й почала нищити дерева. А 23 липня через заповідну територію незаконно проклали інженерні комунікації.

“Мешканці неодноразово зверталися до Львівської міської ради щодо визначення меж природно-заповідного фонду на місцевості та встановлення охоронних знаків, збирали підписи, писали запити. Ми не проти розвитку району. Навпаки, роками працюємо над тим, щоб тут з’явився парк, збереглися зелені зони та район ставав комфортнішим. Але розвиток не може відбуватися шляхом знищення того, що мешканці роками намагаються зберегти. Будівництво має залишатися в погоджених межах, а територія природно-заповідного фонду — бути недоторканною”, — йдеться у повідомленні.

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За даними аналітичної системи YouControl, група компаній “Аурум” належить Оресту Вітику — заступнику начальника Головного управління ДФС у Львівській області у 2016–2019 роках — та його дружині Ірині Вітик.

Вітику також належить ТзОВ “Галпроектмонтаж”, яке виробляє будівельні металеві конструкції, та низка львівських будфірм: “Управлінська компанія “Аурум сервіс”, “Аурум сіті”, “Аурум тауер”, “Аттельмаєр-інвест”. Остання у 2023 році викупила винзавод на Погулянці — там планують збудувати багатофункційний комплекс.

У 2024 році фірма Ірини Вітик ТОВ “Лінтер-Пласт” розпочала будівництво нового житлового комплексу висотою 7-8 поверхів у мікрорайоні Під Голоском.

У 2022 році фірмі Вітик ПП “Світанки” дозволили звести на вул. Д. Січинського 9-поверховий двосекційний будинок із паркінгом на 84 місця. Того ж року пов’язана з Вітик фірма ТзОВ “Аурум-Сіті” отримала дозвіл на нове житлове будівництво на вул. Замарстинівській.

будівництво у мікрорайоні “Під Голоском”

Нагадаємо, у травні 2025 року депутати Львівської міськради проголосували за створення пам’ятки природи “Малоголосківська дебра”. У листопаді того ж року це рішення підтримала Львівська ОВА.

На початку цього року депутати Львівської обласної ради офіційно оголосили “Малоголосківську дебру” пам’яткою природи місцевого значення.