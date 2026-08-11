У Любелі на Львівщині сталася пожежа: вогонь знищив два житлові будинки

У селі Любеля Львівського району спалахнула пожежа, яка охопила два житлові будинки. Рятувальники ДСНС разом із місцевими пожежними командами загасили вогонь спільними зусиллями.

Дзвінок на «101» про загорання житлового будинку надійшов 10 серпня о 18:20. На місце подій виїхали підрозділи з міста Жовква та міста Великі Мости, а також бійці місцевих пожежних команд сіл Любеля, Добросин та Туринка.

Коли вогнеборці прибули на місце, пожежа вже охопила одноповерховий будинок повністю, а також дах сусіднього двоповерхового цегляного будинку. Полум’я загрожувало перейти на інші будівлі поруч.

О 20:33 пожежу локалізували, а о 21:49 остаточно ліквідували. Завдяки швидким діям рятувальників вдалося врятувати від пошкодження два гаражі та господарську споруду, що стояли поблизу.

У ліквідації займання брали участь 6 рятувальників ДСНС із 2 одиницями техніки, а також 4 бійці місцевих пожежних команд із 3 одиницями техніки. Причини та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.