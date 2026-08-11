Яворівська громада виплачуватиме одноразову допомогу звільненим зі служби ветеранам

Яворівська міська рада ухвалила рішення про одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Кошти отримають ветерани війни з числа звільнених військовослужбовців, які захищали Україну і зареєстровані на території громади.

На виплату можуть претендувати ветерани війни, зокрема звільнені військові з інвалідністю внаслідок бойових дій та учасники бойових дій. Йдеться про людей, які виконували завдання з оборони держави, захисту населення та державних інтересів під час російської агресії. Головна умова — проживання на території Яворівської громади.

Для отримання допомоги потрібно зібрати такий перелік документів:

особиста заява громадянина або його офіційного представника;

копія паспорта та документа, що підтверджує місце проживання чи реєстрацію;

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія військового квитка;

копія посвідчення учасника бойових дій;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — копія відповідного посвідчення;

копія довідки про участь у бойових діях (додаток 6);

номер банківського рахунку, відкритого у відділенні банку.

Документи приймають у Центрі підтримки ветеранів Яворівської міської ради. Адреса: місто Яворів, вулиця Львівська, 10, приміщення ЦНАПу. За додатковою інформацією можна звертатися до представників центру — Ігоря Грабовського та Катерини Михасяк.