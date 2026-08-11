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У Львові в центральній частині міста запрацював новий платний паркувальний майданчик

admin

Година паркування коштуватиме водіям 35 гривень.

На вулиці Шпитальній у Львові, поруч із торговим центром «Магнус», з’явився новий платний паркувальний майданчик. Комунальники розрахували його на 24 автомобілі. Про запуск об’єкта повідомили представники ЛКП «Львівавтодор» у вівторок, 11 серпня.

Майданчик увійшов до другої зони паркування міста. Він працюватиме щодня з восьмої ранку до восьмої вечора. Із загальної кількості місць три виділили для людей з інвалідністю, а два — спеціально для електромобілів. Окремо передбачили зону для розвантаження транспорту.

Для водіїв на кріслах колісних встановили спеціальну табличку з проханням не займати призначене для них місце. Крім того, кількість способів оплати за паркування тут стала більшою — водії матимуть більше варіантів розрахунку. Тариф на вулиці Шпитальній залишається незмінним: 35 гривень за кожну годину стоянки.

Створено за матеріалами: 032.ua

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