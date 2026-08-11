Садовий повинен піти у відставку

Мер Львова мав би піти у відставку після скандалу з московським попом

Скандал за участю Андрія Садового та московитського священника у Львові набирає обертів. У цивілізованій державі після такого мер втратив би посаду.

Таку думку висловив громадський активіст і юрист Юрій Романчук.

“А знаєте, що придумав Садовий? Правильно – їде на два тижні на схід, буде робити фоточки з військовими і писати, який він патріот і воїн!

Відкритим залишається питання чи візьме він собою московського попа Кучерова замолювати гріхи?”, – зазначив Романчук.