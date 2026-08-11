Мер Львова спрямував майже 70 тисяч гривень на відпочинок для очільниці Офісу охорони культурної спадщини

Директорка Офісу охорони культурної спадщини Тетяна Балукова отримала у липні 130 тисяч гривень зарплати.

Львівська міська рада надала цю інформацію у відповідь на офіційний запит.

За липень цього року Тетяні Балуковій нарахували 130 012,81 грн заробітної плати.

До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 7 602,17 грн;

– доплата за ранг – 226,09 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 3 914,13 грн;

– премія – 26 772,65 грн;

– відпустка – 24 279,12 грн;

– допомога на оздоровлення – 67 139,54 грн;

– індексація – 79,01 грн.

Із цих коштів посадовиця сплатила 29 902,95 грн податків та відрахувань. Чистий дохід склав 100 109,86 грн.

Місяцем раніше Балукова отримала значно менше — 68 тис. грн зарплати.

Тетяна Балукова очолила управління охорони історичного середовища Львівської міськради з жовтня 2023 року. У лютому цього року управління реорганізували в Офіс охорони культурної спадщини. До призначення на цю посаду вона з листопада 2022 року працювала архітекторкою у SPS Plan GmbH.

Кар’єрний шлях посадовиці включає роботу головною спеціалісткою управління містобудування та будівництва Львівської ОДА у 2011-2012 роках. Пізніше, у 2012-2013 роках, вона працювала архітекторкою в представництві Krinner Schraubfundamente GmbH у Львові. А в 2018-2019 роках очолювала ЛКП “Архітектурно-археологічна служба”.